MSI представляет серию FORGE - высокоточную и стильную периферию

15 апреля 2024, 10:15

Компания MSI, ведущий производитель инновационного игрового оборудования, рада представить новинку в линейке своих аксессуаров – серию FORGE.

Серия FORGE включает в себя устройства, предназначенные и для геймеров, и для авторов контента. Реализуйте свои мечты в играх и творчестве – вместе с FORGE! В серии FORGE выделяется подсерия G, ориентированная на геймеров, в то время как обычные продукты FORGE будут идеальными для офисных работников и независимых профессионалов.



Первым продуктом в серии FORGE станет доступный по цене игровой комбо-комплект FORGE GK100 COMBO, состоящий из клавиатуры FORGE GK100 и мышки FORGE GM100. Практичный и надежный, этот комплект предлагает всю необходимую для геймера базовую функциональность. Оптическую мышь FORGE GM100 также можно приобрести отдельно.

Ключевые особенности FORGE GK100 COMBO и FORGE GM100:

Долговечные переключатели клавиатуры: переключатели клавиш клавиатуры FORGE GK100 отличаются длительным сроком службы – они рассчитаны на более чем 10 миллионов срабатываний.

Горячие клавиши: используя специальные клавиши клавиатуры FORGE GK100, можно моментально изменять визуальные эффекты подсветки, управлять медиаплеером, вызывать полезные утилиты.

Обработка 19 нажатий одновременно: клавиатура FORGE GK100 способна корректно обрабатывать одновременное нажатие до 19 клавиш, гарантируя точное управление в любой игровой ситуации.

Установка под углом: пара ножек позволяет установить клавиатуру FORGE GK100 под углом, обеспечивающим комфортное положение рук.

Долговечные переключатели мыши: переключатели кнопок мыши FORGE GM100 рассчитаны на более чем 10 миллионов срабатываний.

Высокоточный оптический сенсор: высокую точность позиционирования мыши FORGE GM100 гарантирует оптический сенсор с разрешением до 6400 DPI.

Кнопка смены чувствительности:специальная кнопка на корпусе мыши FORGE GM100 позволяет моментально переключаться между четырьмя уровнями чувствительности в соответствии с текущей игровой ситуацией.

Симметричная форма: мышь FORGE GM100 обладает эргономичным корпусом симметричной формы, поэтому ее можно с удобством держать и правой, и левой рукой. Она одинаково хорошо подходит как для ладонного, так и для «когтевого» хвата.

Полноцветная подсветка: FORGE GK100 и GM100 снабжены красочной подсветкой, которую пользователь может настраивать по своему вкусу, переключаясь между предустановленными режимами.

FORGE GK100 COMBO и FORGE GM100 поступят в продажу в марте 2024 года. Серия FORGE от MSI – это новый уровень точности, стиля и функциональности!