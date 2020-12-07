Ritmix RDM-230 USB — первая модель в новой линейке микрофонов Eloquence

7 декабря 2020, 14:45

Eloquence — новая серия микрофонов бренда Ritmix, которая была разработана специально для записи подкастов, вокала и игр. RDM-230 USB — это первая модель в этой линейке. Новинка обладает всеми характеристиками для комфортной работы с голосом, как дома, так и в студии.

В комплекте с микрофоном есть все необходимое, чтобы сразу приступить к записи. Устройство крепится к триподу с помощью антивибрационного крепления «паук». Кардиоидная диаграмма направленности, которой оснащен RDM-230 USB, создаст эффект близости на записи и заглушит окружающий фон, это особенно хорошо при записи подкастов и интервью. Новинка вас удивит не только своими техническими характеристиками, но и внешним видом - у микрофона стильный лаконичный дизайн и металлический корпус. Для использования устройства не требуются дополнительные установки драйверов и дополнительные конвертации, достаточно всего лишь подключить устройство к компьютеру c помощью USB-кабеля, оно сразу будет готово к использованию.