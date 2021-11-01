1 ноября 2021, 15:15

Нужен хороший звук для записи видео или проведения урока онлайн?

Рекомендуем обратить внимание на новинки от Ritmix: петличные микрофоны RCM-110 и RCM-210 подходят для работы со смартфонами, ноутбуками, компьютерами и планшетами. Легкие и почти незаметные, они станут вашими верными соратниками! Удобное крепление в виде клипсы и длина провода около 2 м делают их практичными и удобными в использовании.Новинки имеют небольшое отличие друг от друга: в микрофоне RCM-110 разъем 3,5 мм TRRS, а в RCM-210 — USB тип C.