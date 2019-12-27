USB-микрофон от Ritmix RDM-169 Blogging life

27 декабря 2019, 18:39

Новинка для геймеров, стримеров и подкастеров. В продажу поступил новый конденсаторный USB-микрофон RITMIX RDM-169, который предназначен для работы со звуком, например, в студии звукозаписи, а также для домашнего пользования – стриминг, любительская звукозапись и многое другое. Новинка относится к начальному сегменту профессиональных микрофонов и может похвастаться очень привлекательной ценой.

Комплектующие RDM-169 позволят начать работу сразу, без покупки дополнительных аксессуаров. С помощью стойки-пантографа и струбциной его можно закрепить на любой плоскости и регулировать положение для комфортной работы, а поп-фильтр позволит сделать более качественную запись и продлить срок службы микрофона.