RDM-126 – новая модель в линейке микрофонов Ritmix

18 августа 2020, 11:15

Настольный микрофон — это незаменимая вещь для многих специалистов: журналистов, музыкантов, блоггеров и для всех тех, кто по определённым причинам работает/учится на удаленке.

RDM-126 — новая яркая модель в линейке микрофонов Ritmix!

У микрофона устойчивый штатив, который поможет расположить микрофон на столе так, как удобно. После подключения и использования, нельзя не отметить насколько сильно звук и чувствительность RDM-126 лучше, чем у микрофонов, встроенных в компьютер/ноутбук.

Конструкция RDM-126 конденсаторная, микрофоны с подобной характеристикой чаще всего используют на студиях звукозаписи и радиовещания. Новинка от Ritmix воспринимает частоты в диапазоне 50-16000 Гц.

У новинки очень удобное и простое для понимания управление, разберется человек любого возраста.