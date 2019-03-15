Игровая гарнитура со съемным гибким микрофоном

15 марта 2019, 12:45

Ritmix RH-250 Gaming — это игровые внутриканальные наушники со съемным гибким микрофоном. Больше не нужно компромиссов!

Игры на мобильном телефоне, игры на ПК, прослушивание музыки по дороге — теперь достаточно одного девайса. Главная особенность этой модели — гибкий съемный микрофон. Благодаря его гибкости и Вы сможете максимально удобно расположить микрофон относительно рта для чистой голосовой связи.

Новинка может подключаться к смартфону или ноутбуку через совмещенный Jack 3,5 мм разъем, или же через разветвитель к ПК, у которого обычно отдельные разъемы для аудио и микрофона.