RH-563USB - новая компьютерная USB-гарнитура от Ritmix

6 июля 2026, 18:15

Компания Ritmix расширила ассортимент компьютерной периферии, представив наушники RH-563USB. Эта USB-гарнитура разработана для комфортной работы за компьютером.Новинка получила прочное металлическое оголовье, которое гарантирует долговечность конструкции при ежедневной эксплуатации. При этом вес наушников составляет всего 150 г, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. За качественное воспроизведение звука отвечают 40-миллиметровые динамики с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц, чувствительностью 115 дБ и сопротивлением 32 Ом, обеспечивая стабильное и разборчивое звучание.

Для четкой связи во время звонков устройство оснащено всенаправленным микрофоном размером 6,0 × 2,7 мм и чувствительностью - 44 дБ на гибкой ножке. Такая конструкция позволяет точно настроить его положение под индивидуальные предпочтения пользователя. Микрофон работает в частотном диапазоне от 100 Гц до 10 кГц, что оптимально для передачи речи без искажений.

Управление звуковыми параметрами происходит через удобный пульт, расположенный на кабеле, что обеспечивает быстрый доступ к настройкам в процессе разговора. Подключение через USB обеспечивает стабильную работу. Длина кабеля 2 метра, что позволяет комфортно организовать рабочее пространство.Лаконичный дизайн и продуманная эргономика делают RH-563USB оптимальным инструментом для продуктивной работы.