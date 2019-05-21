Новые модели игровых наушников Ritmix уже в продаже

21 мая 2019, 14:45

Компания Ritmix представила сразу две модели компьютерных наушников, которые уже поступили в продажу на рынке – RH-570M и RH-575M.

Обе модели являются полноразмерными стериогарнитурами, которые идеально подходят для компьютерных игр, распознавания речи, интернет-телефонии и работы со всеми приложениями VoIP, а также для разговоров по Skype. Корпус наушников имеет стильный и современный дизайн.Главной особенностью новинок являются 50 миллиметровые динамики, обеспечивающие объемное и реалистичное звучание и мягкое адаптивное оголовье, которое позволит с комфортном насладиться прослушиваем аудио, играми и т.д.Модель RH-570M выделяет «светящийся медведь» - лазерная гравировка со встроенной подсветкой. Это решение выделяет эту модель из числа прочих равных.Каждая из моделей имеет микрофон, мягкое оголовье и удобный регулятор громкости, который находится одной из чаш наушников, кабель, который невозможно запутать.