Ritmix RH-408BTH – новые беспроводные наушники от Ritmix

18 ноября 2019, 12:15

Команда Ritmix с радостью представляет новую модель полноразмерных беспроводных наушников с функцией гарнитуры.

RH-408BTH предназначена для использования со смартфонами, планшетами, MP3-плеерами и другими аудиоустройствами, имеющими Bluetooth.Модель имеет лаконичный дизайн и мягкие амбушюры, обеспечивающие отличную звукоизоляцию. Мощности аккумулятора хватает до 4 часов беспрерывной работы. Внутри наушников установлен Bluetooth-модуль версии 5.0, устанавливающий более надёжное и быстрое соединение. Новинка будет доступна в ближайшее время в магазинах вашего города