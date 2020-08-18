18 августа 2020, 10:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет новые наушники с микрофоном A4 Bloody G600i.



Главное преимущество новинки – возможность использовать гарнитуру не только с компьютером (совместима с Windows 7/8/8.1/10 и более поздними версиями), но и с любыми смартфонами. Все просто: основной кабель с четырехпиновым 3,5 джеком подходит для подключения к смартфону или ноутбуку с одним гнездом. А значит – через него можно и слушать, и говорить. Это ли не повод продолжать игру даже в путешествия! Кстати, для этого в A4 Bloody G600i предусмотрены складные амбушюры. Словом, все, чтобы покорять новые горизонты – как реальные, так и виртуальные.

Качественный микрофон с высокой чувствительностью (45 дБ с частотным диапазоном - 50 Гц - 16 КГц) обеспечивает идеальное общение с другими игроками. Шумоподавление помогает отсеивать посторонние звуки и различные шумы, чтобы ничто не помешало процессу игры. Для комфорта при необходимости микрофон очень просто отсоединить от наушников.Динамики же, с чувствительностью 100 дБ, импедансом 32 Ом и частотным диапазоном 20 Гц - 20 КГц гарантируют превосходное качество звучания. 50 мм многослойные драйверы с титановым покрытием обеспечивают чистый звук и высокую точность воспроизведения. К тому же – не стоит забывать и про двухкамерный дизайн, который также заботится о качестве звука. К каждой чашке наушников добавлены двойные звуковые камеры, чтобы обеспечить максимальную точность и чистоту звука.Плюс в комплекте к наушникам идет дополнительный кабель со встроенным цифро-аналоговым преобразователем или проще - звуковой картой, которая дает виртуальный объемный звук в формате 7.1. На одной стороне гнездо для кабеля, на другой USB-порт для подсоединения к компу.Теперь про удобство. В A4 Bloody G600i предусмотрено буквально все, даже для длительных игровых сессий. Супермягкие 3D амбушюры с эффектом памяти, сбалансированное распределение веса и уменьшенная сила зажима обеспечивают максимальный комфорт. При этом прочный металлический каркас и плетеный кабель отвечают за длительную эксплуатацию. Выглядит новая гарнитура A4 Bloody G600i просто шикарно – строго и стильно.