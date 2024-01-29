GP30, GPW50 та GPW70 - нові ігрові геймпади Bloody

29 января 2024, 13:45

Вперше в Україні можна купити одразу кілька універсальних геймпадів від легендарного бренду.

Серія стильних геймпадів GP нині представлена трьома моделями: GP30, GPW50 та GPW70. Конструкційно ці моделі є типовими представниками сімейства геймпадів – два джойстики, класична 4-променева хрестовина, клавіші ABXY та лінійні курки під вказівні та середні пальці. Пристрої оснащені асиметричними відбромоторами, які допомагають геймерам відчувати більший зворотний зв’язок від ігрового процесу. На передній панелі присутні також навігаційні клавіші, наприклад START та HOME. Характерною рисою серії GP є функція TURBO, яка активується відповідною кнопкою, та відповідає за зміну чутливості реагування призначених клавіш. Керувати налаштуваннями TURBO користувач може апаратно та абсолютно індивідуально – функції запам’ятовуються та за потреби видаляються і перепрограмовуються.GP30 має дві колірні варіації. Це стандартна дротова модель, яка сумісна з великим спектром пристроїв та платформ, зокрема PC, PS3, та Android. Під’єднується геймпад за допомогою 180-см USB кабелю.GPW50 – це бездротовий 2.4-ГГц геймпад, який заряджається за допомогою USB Type-C кабелю. Відповідно, якщо рівень заряду акумулятора пристрою впаде до мінімуму, його можна буде під’єднати через USB та продовжити використання вже у стаціонарному форматі. При цьому акумулятор GPW50 буде заряджатися. Геймпад здатен працювати до 13 годин на одному заряді, заряджаючись до 100% усього за дві з половиною години.GPW70 – флагман серії. Цей девайс має усі необхідні сучасному геймеру функції, аби оптимізувати дозвілля. Окрім переваг попередніх моделей, ця здобула кероване підсвічування, 3.5-мм аудіороз’єм, подвійне чіпке руків’я, можливість створення додаткових макросів та імерсивну трирівневу вібрацію.Еталонний ігровий геймпад має враховувати усі потенційні потреби користувачів для комфортного відпочинку та ергономічно задовольняти їх не лише своїм функціоналом, а і конструкцією. Саме такий підхід втілено у новій унікальній серії геймпадів Bloody GP. Жодних перешкод у світі геймінгу з Bloody!