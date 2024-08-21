Нові ігрові клавіатури від A4Tech Fstyler

21 августа 2024, 12:45

Одразу дві моделі клавіатур з механічними перемикачами з’явилися у продажу.Fstyler – це нині основна офісна лінійка комп’ютерної периферії від бренду A4Tech. Вже багато років асортимент Fstyler розширюється та доповнюється пристроями із сучасним дизайном та інноваційними функціями. Спеціалізація Fstyler – це офісні девайси для роботи, які відзначаються, широким функціоналом, стильною зовнішністю та елементами конструкції, покликаними зменшити втому від сидячої роботи за комп’ютером. Тому рішення реалізувати геймерський пристрій під емблемою Fstyler – це більше ніж просто прецедент.

FS100 представлена одразу у двох кольорах – чорному та світлому. FS300 виконана у чорно-сіро-бірюзових відтінках. Клавіатури працюють на нових перемикачах Fstyler з підтримкою гарячої заміни перемикачів – 3-контактних і 5-контактних. Завдяки високій частоті опитування ці перемикачі мають час відгуку клавіші 1 мс. Новинки оснащені неоновим підсвічуванням з різними ефектами за замовчуванням. З особливостей конструкції варто відзначити 3-позиційне прокладання кабелю, що позитивно вплине на якість організації робочого простору.



Головною відзнакою FS300 є її скорочений 98-клавішний формат та багатошарове наповнення, зокрема і силіконове, яке робить друк тихішим. Окремої уваги заслуговують і незвичайні кейкапи OMA Profile Double-Shot. Вони мають більш закруглену та вигнуту лінію краю, що створює додатковий комфорт при роботі.

Горішня панель FS100 виготовлена із металевого алюмінієвого сплаву, що значно подовжує термін служби клавіатури. Її форм-фактор більше схожий на класичні старі моделі.A4Tech FS100 і A4Tech FS300 підтримують програмне забезпечення Keyboard Master. В ньому можна більш поглиблено налаштовувати клавіатури. Зокрема в ПЗ присутні режими «Офіс» та «Ігри». Класична перевага клавіатур від Fstyler – підтримка двох операційних систем (Windows і Mac) – перекочувала і в геймерські новинки, тож між ними можна легко перемикатися.FS100 та FS300 – це доволі цікавий експеримент, синтез офісних завдань та геймерського функціоналу. У цих моделях поєднано найкращі напрацювання A4Tech – тут присутні риси як від ігрових клавіатур Bloody, так і від офісних ергономічних Fstyler-ів.