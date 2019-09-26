Компьютерный игровой геймпад OKLICK GP-200M Shadow

26 сентября 2019, 12:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил новый продукт, который дополнил ассортимент его игровой линейки — геймпад GP-200M.

Его отличительные черты — классический, эргономичный дизайн, возможность работы в двух режимах и наличие двух аналоговых стиков.

OKLICK часто выпускает устройства игровой направленности, которые отличаются своей функциональностью, качеством и, конечно, бюджетной ценой. Недавно ассортимент устройств серии OKLICK Gaming пополнил геймпад GP-200M Shadow, предназначенный для использования в играх на ПК.Геймпад относится к девайсам с проводным подключением. Он получил классический дизайн, внешний вид которого отсылает к джойстикам, знакомым многим с детства. На сегодняшний день подобный форм-фактор ничуть не утратил своей актуальности и популярности, практически не уступая игровым консолям: игр на ПК также много, а армия игроков всё также растёт и процветает.Представленный геймпад способен работать как в цифровом, так и аналоговом режимах: Xinput («подключил и играй») и DirectInput (возможность самостоятельной калибровки с последующей настройкой каждой клавиши под определённую игру). Выбранный пользователем на геймпаде режим обозначается светодиодной индикацией.Всего у GP-200M Shadow есть двенадцать кнопок управления, а также два многоосевых мини-джойстика — в народе их чаще всего принято называть «аналогами». Также есть кнопка выбора, начала игры и переключения между аналоговым и цифровым режимами.Вес геймпада составляет 194 грамма. Длина провода для подключения по USB равна 1.4 метра. Модель GP-200M Shadow представлена в чёрном цвете.В комплектацию входят: геймпад GP-200M Shadow и руководство пользователя.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.Технические характеристики OKLICK GP-200M ShadowТип подключения: проводной2 режима работы: цифровой и аналоговый(светодиодная индикация режима)Эргономичный дизайн для удобного и простого управленияУправление:12 кнопок управления8-направленный D-пад2 многоосевых мини-джойстика (стика)Переключатель режимов ANALOGСтандарт подключения: DirectInputИнтерфейс подключения: USB 2.0Длина кабеля: 1,4 мРазмер: 155 х 85 х 60 ммВес: 194г