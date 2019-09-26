26 сентября 2019, 12:45

Компьютерный игровой геймпад OKLICK GP-200M Shadow

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил новый продукт, который дополнил ассортимент его игровой линейки — геймпад GP-200M.

Его отличительные черты — классический, эргономичный дизайн, возможность работы в двух режимах и наличие двух аналоговых стиков.

OKLICK часто выпускает устройства игровой направленности, которые отличаются своей функциональностью, качеством и, конечно, бюджетной ценой. Недавно ассортимент устройств серии OKLICK Gaming пополнил геймпад GP-200M Shadow, предназначенный для использования в играх на ПК.

Геймпад относится к девайсам с проводным подключением. Он получил классический дизайн, внешний вид которого отсылает к джойстикам, знакомым многим с детства. На сегодняшний день подобный форм-фактор ничуть не утратил своей актуальности и популярности, практически не уступая игровым консолям: игр на ПК также много, а армия игроков всё также растёт и процветает.

Представленный геймпад способен работать как в цифровом, так и аналоговом режимах: Xinput («подключил и играй») и DirectInput (возможность самостоятельной калибровки с последующей настройкой каждой клавиши под определённую игру). Выбранный пользователем на геймпаде режим обозначается светодиодной индикацией.

Всего у GP-200M Shadow есть двенадцать кнопок управления, а также два многоосевых мини-джойстика — в народе их чаще всего принято называть «аналогами». Также есть кнопка выбора, начала игры и переключения между аналоговым и цифровым режимами.  

Вес геймпада составляет 194 грамма. Длина провода для подключения по USB равна 1.4 метра. Модель GP-200M Shadow представлена в чёрном цвете.

В комплектацию входят: геймпад GP-200M Shadow и руководство пользователя.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.

Технические характеристики OKLICK GP-200M Shadow

    Тип подключения: проводной
    2 режима работы: цифровой и аналоговый
    (светодиодная индикация режима)
    Эргономичный дизайн для удобного и простого управления
    Управление:
        12 кнопок управления
        8-направленный D-пад
        2 многоосевых мини-джойстика (стика)
        Переключатель режимов ANALOG
    Стандарт подключения: DirectInput
    Интерфейс подключения: USB 2.0
    Длина кабеля: 1,4 м
    Размер: 155 х 85 х 60 мм
    Вес: 194г
Оцените новость:
  • 0 оценок