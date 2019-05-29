Две новые модели Bluetooth-геймпадов от Ritmix

29 мая 2019, 10:45

Компания Ritmix представляет сразу две новые модели Bluetooth-геймпадов GP-032 и GP-035, которые совместимы с устройствами на платформе Android и iOS, а также с персональными компьютерами Widows и даже с Play Station 3.

Обе модели имеют эргономичный дизайн, черный матовый корпус, крепление для телефона и режим XInput, который позволяет быстро подключаться к разным устройствам, не тратя время на поиски установочных драйверов. Новинки имеют несколько отличий: расположение аналоговых стиков - у GP-032 они расположены на одном уровне, тогда как у GP-035 левый стик находится выше правого. Обе модели имеют крепление для смартфона, у GP-032 оно съемное, а у GP-035 интегрировано в корпус. Также геймпад GP-032 можно использовать вместе с PS3, подключение к которой осуществляется через кабель, который входит в комплект поставки. Ко всем гаджетам обе модели геймпадов подключаются по Bluetooth. Емкость аккумулятора у GP-032 и GP-035 составляет 350 мАч.