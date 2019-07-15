Новые FM-приемники Ritmix с дизайном под ретро

15 июля 2019, 13:45

Модельный ряд радиоприемников Ritmix дополнился новой моделью — PR-035.

За компактным ретро корпусом скрываются далеко не ретро функции.

RPR-035 может служить не только как радио, но и как проигрыватель, воспроизведение MP3-файлов возможно несколькими способами: через Bluetooth, с помощью карт памяти Micro SD, USB-флэшки или AUX-входа. Приемник работает в трёх диапазонах — FM (87–108 МГц), КВ (8,0–16,0 МГц), и СВ (530–1600 кГц), а питание осуществляется несколькими способами: стандартное от розетки, с помощью USB 5B или через батарейки типа D.