Новый радиоприемник от Ritmix

10 августа 2018, 12:15

В этом месяце на рынке в продажу поступает новый радиоприемник от корейского бренда портативной техники Ritmix – RPR-102.

Любители ретро-дизайна не смогут остаться равнодушными, ведь эта модель так напоминает приемники 50ых годов.

Корпус RPR-102 массивный угловатый и по цвету и текстуре похож на дерево. На передней стороне расположены 2 динамика для обеспечения стерео звука, и панель со шкалами частот сразу же 3 диапазонов (FM, KB, CB). Дополнительная функция RPR-102 — воспроизведение MP3-файлов с карт памяти MicroSD или USB-флэшки, а с помощью входа AUX in музыку можно воспроизводить с разных гаджетов. Работает приемник, как и от сети, так и от батареек или сменного аккумулятора, это дает возможность использовать устройство вне дома. В комплекте с устройством идет пульт дистанционного управления, теперь переключать станции, режимы и звук можно на расстоянии.Таким образом, Ritmix RPR-102 сочетает в себе стильный-ретро дизайн и начинку современного радиоприемника.