Ritmix RPR-095 - новый радиоприемник с Bluetooth

26 сентября 2019, 15:15

Ritmix начинает продажи радиоприемника RPR-095 в цвете Silver. Ретро-стиль запоминающегося дизайна новинки удачно дополняется современными технологиями, которые позволят комфортно слушать как любимую радиостанцию, так и музыкальное произведение или аудио-книгу через Bluetooth, проводное соединение, сохраненные на карте памяти.

Корпус новинки имеет черное покрытие «карбон». Стильная фронтальная решетка, кнопки и поворотные ручки регулировки выполнены в серебристом цвете.



RPR-095 поддерживает все три диапазона частот эфирного радио: FM, КВ и СВ. Телескопическая антенна поворачивается на 360° и может быть выдвинута до 55 см для стабильного и качественного приёма радиосигнала. Ваш смартфон, планшет или плеер с поддержкой Bluetooth может быть «без проводов» подключен к RPR-095 , при этом новинка Ritmix прекрасно справится с ролью портативной Bluetooth колонки. Также есть возможность традиционного подключения кабелем через AUX аудио вход 3,5мм. Встроенный в устройство мр3 плеер и кнопки управления воспроизведением на фронтальной стороне дают возможность удобного прослушивания аудио непосредственно с USB-флэш или Micro SD карт памяти.



Оригинальный ретро дизайн Ritmix RPR-095 Silver несет в себе реплики стиля Серебряного века и великолепно подойдет к любому классическому интерьеру. Прекрасное звучание, широкий функционал, универсальные возможности подключения к питанию (сеть 220В, встроенный высококачественный аккумулятор, отсек для сменных батареек типа D) делают новую модель радиоприёмника Ritmix особенно удачной.

