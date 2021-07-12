Новый проводной геймпад Ritmix GP-014 - время пострелять

12 июля 2021, 12:15

Или побродить в поисках клада? В любом случае с проводным геймпадом GP-014 от Ritmix вы легко сможете окунуться в виртуальный мир.

Его буквально не захочется выпускать из рук: яркий дизайн и удобная эргономика аналоговых стиков тому прямое доказательство. Геймпад оснащен вибромоторами для того, чтобы усилить эффект погружения в игру: не пропустить важную цель и в полной мере прочувствовать происходящее на экране!Модель GP-014 не потребует установки дополнительных драйверов, а дополнительным бонусом станут 2 OTG переходника (на TypeC и MicroUSB) для смартфонов на базе Android, что расширяет возможность использования: помимо совместимости с ОС Windows (версии ХР и выше) вы можете использовать его и для игр на телефоне.