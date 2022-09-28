Половина підприємців вважають ІТ-послуги потенційним українським бестселером

28 сентября 2022, 16:15

У той час, як український малий та середній бізнес шукає шляхи повернення до повноцінної роботи та продовження розвитку, відповідно до дослідження Mastercard SME Index, серед головних потреб підприємці відзначають нестачу нових замовлень та ринків збуту (56%), коштів на розвиток (33%) та необхідність допомоги з логістикою (23%).

Для розширення ринків збуту 28% працюючих підприємців вже продають свої товари чи послуги за кордон: 16% розпочали закордонні продажі до війни, 12% – після її початку. 21% працюючих МСБ планують розширювати географію продажів у майбутньому.Сьогодні українські підприємці найбільше продають свої товари та послуги на ринки США (30%), Польщі (27%), Німеччини (13%), Великої Британії (10%), Литви (10%) та Канади (10%). Серед найбільш пріоритетних ринків, які український бізнес розглядає для подальшого розширення географії продажів, – Польща (61%), Болгарія (13%), Велика Британія (13%), Італія (11%) та Молдова (11%).

Основними бар’єрами, які заважають малому та середньому бізнесу вийти на іноземні ринки, є нестача фінансових ресурсів (29%), профільних знань (27%) та брак виробничих потужностей (12%).

У рамках дослідження Mastercard SME Index, підприємці виділили IT-послуги (49%) як найбільш перспективний бестселер України у світі, що матиме найбільший попит на міжнародній арені. Серед інших потенційних українських бестселерів назвали: український дизайнерський одяг (28%), крафтові продукти (26%) та прикраси, у тому числі ювелірні (23%).



Протягом багатьох років Mastercard активно підтримує український малий і середній бізнес, запускаючи спеціальні фінансові продукти, послуги та ініціативи, спрямовані на розширення можливостей МСБ за допомогою сучасних платіжних технологій. З початку повномасштабного вторгнення для додаткової підтримки бізнесів Mastercard тимчасово скасувала комісію інтерчейндж для безготівкових розрахунків в Україні.

Крім того, на початку цього року Mastercard у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України відкрили консультаційний центр Дія.Бізнес для українських МСБ у Варшаві, щоб допомогти тим підприємцям, які опинилися за кордоном. За час роботи центру було надано понад 3000 консультацій, більша частина з них стосувалася відкриття власної справи за кордоном.Mastercard також оголосила про нову ініціативу Start Path Ukraine, яка спеціально розроблена для українських фінтех-компаній і підприємців та покликана надати їм можливість зростати та сприяти відновленню економіки України. Задля подальшої підтримки зусиль з надання допомоги українцям і стимулювання програм для малого бізнесу, компанія виділила 3 мільйони доларів США через Mastercard Impact Fund.