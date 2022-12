14 декабря 2022, 9:15

До 30-річчя бренду ноутбуків ThinkPad компанія Lenovo запускає грантову програму для підприємців — THINK ON. Ukraine.

Це можливість для власників малого та середнього бізнесу отримати 1 мільйон гривень на розвиток свого підприємства, а також пройти інтенсивний навчальний курс від Lenovo та партнерів проєкту. Подати заявку можна на сторінці програми.

Взяти участь у відборі та отримати грантове фінансування в рамках проєкту THINK ON. Ukraine можуть українські виробничі та сервісні підприємства, інноваційні та IT-компанії. Для цього вони мають відповідати критеріям, які визначені для майбутніх учасників, зокрема: від 4 років діяльності, станом на 23.02.2022 мати в команді 5 або більше працівників та обіг від 5 млн грн на рік.Збір заявок триватиме до 12 лютого 2023 року, а після закінчення прийому для усіх охочих проведуть навчальний інтенсив спільно з експертами інноваційного парку UNIT.City. Серед усіх аплікантів оберуть 20 півфіналістів, і далі, шляхом співбесіди, визначать 10 фіналістів, яких підготують до фінального пітчингу і захисту свого бізнес-плану.“Українські підприємці — сильні, креативні та по-справжньому незламні, — коментує Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo Україна. — Тому компанія Lenovo запускає грантову програму для підтримки малих та середніх підприємств, яка дасть змогу не тільки отримати додаткове фінансування та актуальні знання, а й подивитись на свій бізнес очима інших успішних підприємців та, можливо, вийти за рамки свого досвіду. Як показує 30-річна історія легендарного бренду ThinkPad — варто ризикувати, щоб тримати першість”.Фінальний пітчинг для визначення переможця, який отримає грантове фінансування, відбудеться 15 березня наживо за участі експертного журі:● В’ячеслав Лисенко — бізнесмен, засновник "Укр-Китай Communication", акціонер "Meest China", член наглядової ради CEO Club Ukraine;● Тарас Джамалов — генеральний директор компанії Lenovo в Україні;● Василь Хмельницький — засновник холдингу UFUTURE, інноваційного парку UNIT.City та фонду K.FUND● Володимир Федорін — редактор-засновник Forbes Ukraine;● Влад Ноздрачов – засновник школи цифрових професій SUPERLUDI;● Володимир Поперешнюк — співвласник компанії Нова пошта;● Артем Бородатюк — засновник Netpeak Group.Виступи фіналістів мають довести життєздатність їх бізнес-проєкту та реалістичність втілення плану. Мільйон на розвиток власної справи отримає той, хто набере найбільше балів від журі за результатами презентації. Окрім цього на учасників чекають цінні подарунки від компанії Lenovo та партнерів програми: UNIT.City — перший інноваційний парк в Україні, SUPERLUDI — школа цифрових професій та Forbes — найбільше світове бізнес-медіа.Деталі та реєстрація — на сайті THINK ON.Ukraine.