У МОЗ нагадали, як працює е-направлення на медичні послуги

21 мая 2025, 10:45

Електронне направлення дає змогу отримати консультацію, аналізи чи обстеження за направленням лікаря.

Пацієнт сам обирає заклад і фахівця, до якого хоче звернутися - державний, комунальний або приватний, незалежно від форми власності.



Е-направлення оформлюється в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ) лікарем після медичного огляду. Це може зробити будь-який фахівець, незалежно від профілю та місця роботи. Навіть пацієнти, які не мають декларації із сімейним лікарем, можуть отримати е-направлення.



Деякі лікарі приймають без направлення: це гінеколог, стоматолог, психіатр, нарколог і фтизіатр. Також е-направлення не потрібне в разі екстреного звернення по медичну допомогу. Якщо пацієнт звертається до клініки, яка не співпрацює з НСЗУ, і готовий оплатити послугу, він може зробити це навіть без е-направлення.