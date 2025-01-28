28 января 2025, 10:15

В Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК, — нардеп Гончаренко

Направлення можна буде отримати онлайн через електронний кабінет у Єдиному державному реєстрі призовників.


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