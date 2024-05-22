22 мая 2024, 15:15

Ухвалено законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС, — Гончаренко

Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу протягом 4 місяців.


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