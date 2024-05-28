28 мая 2024, 11:45

Підвищення податків для українців не уникнути, — міністр фінансів

Марченко заявив, що зарплати військовим не можна сплачувати за рахунок міжнародної допомоги, тому це більше питання часу.

Раніше повідомлялося, що військовий збір зросте до 5%.


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