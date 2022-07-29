Vodafone надав безкоштовні послуги на 920 000 000 гривень

29 июля 2022, 10:45

З першого дня повномасштабного вторгнення абоненти Vodafone отримують можливість користуватись послугами, навіть якщо не можуть сплачувати рахунки. До переліку вже нарахованих безкоштовних сервісів входять місячні пакети послуг в рамках тарифу, пакети інтернету 10GB на місяць, 1000 хв. на всі мережі, 300 SMS на місяць.

Станом на кінець першого півріччя компанія підключила для абонентів передплати 25 300 000 безкоштовних послуг для користування в Україні на суму в 278 000 000 гривень.Vodafone також підтримав контрактних абонентів і бізнес-клієнтів, які опинились в зонах бойових дій або є вимушеними переселенцями. Таким абонентам компанія за лютий-квітень надала знижки на послуги зв’язку на суму 16 млн. грн. Також з травня Vodafone безкоштовно надав місячні пакети послуг на суму 30 млн. грн.Загальна сума безкоштовно наданих послуг, разом із послугами, наданими у роумінгу (596 млн грн), складає 920 млн грн.Послуги вже отримали понад 13 млн абонентів Vodafone. Для абонентів в тимчасово окупованих територіях і зонах бойових дій безкоштовне нарахування пакетів інтернету та хвилин продовжується і надалі.