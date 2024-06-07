Vodafone запустив нову послугу для користувачів інтернету в США

Vodafone запустив нову послугу ГігаРоумінг Америка. Послуга зробить користування інтернетом з українською карткою в США доступнішим у порівнянні зі стандартними тарифами для роумінгу в Америці.
Українські абоненти Vodafone тепер зможуть користуватись інтернетом під час перебування в США за вигідним тарифом: 5 ГБ інтернету на 30 днів лише за 500 грн. Нову послугу ГігаРоумінг Америка можна підключити у застосунку My Vodafone або за комбінацією: *600*8#
З початку повномасштабного вторгнення Vodafone підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, і надає у більшості тарифів безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг» на території 30 країн. В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакету послуг.
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