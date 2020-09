Lenovo расширяет портфолио устройств бренда Think на базе Linux

28 сентября 2020, 14:15

Lenovo объявила о расширении портфолио бизнес-устройств на базе операционной системы Linux и предустановленной ОС Ubuntu LTS.

Покупатели могут выбрать из почти 30 моделей1 устройств бренда Think с установленной ОС Ubuntu, что ранее было доступно для корпоративных клиентов только по индивидуальному заказу. Сертификацию получили 13 рабочих станций ThinkStation и ThinkPad серии P, а также 14 ноутбуков ThinkPad серий T, X, X1 и L. Все устройства поддерживают версию ОС Ubuntu – 20.04 LTS, только серия L – версию 18.04 LTS.

Благодаря этой сертификации приложения, библиотеки и программы с открытым исходным кодом становятся доступными для пользователей, повышая их производительность и комфорт работы с привычной для них операционной системой. Сертификация не только упрощает процесс установки Linux на устройства Lenovo, но и предоставляет сообществу программистов, разработчиков программного обеспечения, специалистов по искусственному интеллекту и другим пользователям Linux расширенный выбор ПК.

Поставляя компьютерную технику бренда Think с предустановленной OEM-версией Ubuntu, Lenovo обеспечивает приятный опыт работы с Linux. Компания также обеспечивает всестороннюю поддержку по телефону и онлайн для решения возможных вопросов, связанных с устройствами на базе Linux.

Устройства Lenovo ThinkPad и ThinkStation на базе на базе Linux будут доступны с сентября 2020 года и будут поэтапно выпускаться в течение 2021 года:



• ThinkPad T14 (Intel and AMD)

• ThinkPad T14s (Intel and AMD)

• ThinkPad T15p

• ThinkPad T15

• ThinkPad X13 (Intel and AMD)

• ThinkPad X13 Yoga

• ThinkPad X1 Extreme Gen 3

• ThinkPad X1 Carbon Gen 8

• ThinkPad X1 Yoga Gen 5

• ThinkPad L14

• ThinkPad L15

• ThinkPad P15s

• ThinkPad P15v

• ThinkPad P15

• ThinkPad P17

• ThinkPad P14s

• ThinkPad P1 Gen 3

• ThinkStation P340

• ThinkStation P340 Tiny

• ThinkStation P520c

• ThinkStation P520

• ThinkStation P720

• ThinkStation P920

• ThinkStation P620