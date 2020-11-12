Тонкий и лёгкий Linux-ноутбук System76 Lemur Pro получил процессор Intel Tiger

12 ноября 2020, 10:45

Компания System76 анонсировала обновлённый портативный компьютер Lemur Pro, который может поставляться с одной из трёх операционных систем с ядром Linux — Pop!_OS 20.10, Pop!_OS 20.04 LTS или Ubuntu 20.04 LTS.

Ноутбук построен на аппаратной платформе Intel Tiger Lake. В зависимости от модификации используется четырёхъядерный процессор Core i5-1135G7 (до 4,2 ГГц) или Core i7-1165G7 (до 4,7 ГГц) с поддержкой многопоточности. Объём оперативной памяти DDR4-3200 может составлять до 40 Гбайт.



Компьютер снабжён 14,1-дюймовым дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 точек. При этом устройство может похвастаться относительно небольшими толщиной и весом: габариты составляют 321 × 216 × 15,5 мм, масса — 1,09 кг.



Допускается установка двух твердотельных накопителей M.2 SSD суммарной вместимостью до 4 Тбайт. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамики, 1-мегапиксельная веб-камера, интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C / Thunderbolt 4, HDMI.



Приобрести портативный компьютер System76 Lemur Pro можно по ориентировочной цене от 1200 долларов США.

(С) 3dnews.