Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake

28 октября 2020, 12:15

Компания System76 анонсировала новую версию портативного компьютера Galago Pro, при заказе которого покупатели могут выбрать одну из нескольких операционных систем с ядром Linux — Pop!_OS 20.10, Pop!_OS 20.04 LTS или Ubuntu 20.04 LTS.

В основу ноутбука легла аппаратная платформа Intel Tiger Lake. Доступны версии с процессором Core i5-1135G7 (четыре ядра; восемь потоков; 2,4–4,2 ГГц) и Core i7-1165G7 (четыре ядра; восемь потоков; 2,8–4,7 ГГц).



Дисплей с диагональю 14,1 дюйма обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD). Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Intel Iris Xe, а опционально возможна установка дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.



Максимальная конфигурация включает 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen4 NVMe вместимостью до 2 Тбайт. Присутствуют сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 (диапазоны 2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.



В арсенале новинки — стереофонические динамики, клавиатура с подсветкой, интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-C / Thunderbolt 4, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, слот microSD.