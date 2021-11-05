Tuxedo представила неттоп Nano Pro под управлением Linux

5 ноября 2021, 11:15

Компания Tuxedo Computers, разрабатывающая персональные компьютеры на базе операционных систем с ядром Linux, анонсировала очередную новинку — устройство под названием Nano Pro.

Решение представляет собой неттоп, заключённый в корпус с габаритами всего 110 × 117,5 × 47,85 мм. Таким образом, объём составляет только около 0,62 литра. Весит мини-ПК приблизительно 1 кг.



В качестве аппаратной платформы используется процессор AMD. Максимальная конфигурация включает чип Ryzen 7 4800U, который содержит восемь вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,8 ГГц, максимальная — 4,2 ГГц. Присутствует графический ускоритель AMD Radeon Graphics.



Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 64 Гбайт. Есть возможность установки накопителя формата 2,5 дюйма и твердотельного модуля М.2 2242/2260/2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 или SATA 3.0.



В оснащение включены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n/ax и Bluetooth 5.2, а также сетевые контроллеры 2.5 Gigabit Ethernet и Gigabit Ethernet. Есть интерфейсы HDMI 2.0a и DisplayPort 1.2a, два порта USB-C 3.2 Gen2 (с поддержкой DisplayPort 1.2a) и разъём USB-A 3.2 Gen2, а также два порта USB-A 2.0.

На неттоп может быть установлена операционная система Ubuntu Linux или Tuxedo_OS. Цена начинается с 640 евро.

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