21 мая 2021, 10:15

Linux-ноутбук Tuxedo InfinityBook Pro 14 оснащён дисплеем Omnia 3K

Компания Tuxedo Computers анонсировала ноутбук InfinityBook Pro 14, выполненный на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

Новинка уже доступна для предварительного заказа по ориентировочной цене от 1250 евро, а поставки начнутся 31 мая.

Портативный компьютер получил качественный дисплей 3K Omnia с диагональю 14 дюймов и разрешением 2880 × 1800 пикселей. Панель обладает 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 1500:1.

Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-1165G7, оснащённый четырьмя ядрами с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота достигает 4,7 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4-3200 составляет до 64 Гбайт.

Лэптоп может быть оборудован двумя твердотельными накопителями M.2 2280 NVMe PCIe. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Intel AX200 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, 1-мегапиксельная веб-камера, стереофонические динамики, интерфейсы Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.0 и стандартное аудиогнездо.

Габариты составляют 308,8 × 215 × 15,6 мм, вес — около 1 кг. Заказчики могут выбирать между двумя операционными системами с ядром Linux — Ubuntu и Tuxedo_OS.

(С) 3dnews.


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