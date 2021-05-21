Linux-ноутбук Tuxedo InfinityBook Pro 14 оснащён дисплеем Omnia 3K

21 мая 2021, 10:15

Компания Tuxedo Computers анонсировала ноутбук InfinityBook Pro 14, выполненный на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

Новинка уже доступна для предварительного заказа по ориентировочной цене от 1250 евро, а поставки начнутся 31 мая.

Портативный компьютер получил качественный дисплей 3K Omnia с диагональю 14 дюймов и разрешением 2880 × 1800 пикселей. Панель обладает 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 1500:1.



Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-1165G7, оснащённый четырьмя ядрами с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота достигает 4,7 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4-3200 составляет до 64 Гбайт.



Лэптоп может быть оборудован двумя твердотельными накопителями M.2 2280 NVMe PCIe. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Intel AX200 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, 1-мегапиксельная веб-камера, стереофонические динамики, интерфейсы Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.0 и стандартное аудиогнездо.

Габариты составляют 308,8 × 215 × 15,6 мм, вес — около 1 кг. Заказчики могут выбирать между двумя операционными системами с ядром Linux — Ubuntu и Tuxedo_OS.

(С) 3dnews.