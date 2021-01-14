Xiaomi готовит ноутбуки RedmiBook Pro 15S на процессорах AMD Ryzen 5000

14 января 2021, 15:45

Вчера стало известно, что компания Xiaomi планирует выпустить ноутбуки RedmiBook Pro на новых процессорах Intel Tiger Lake-H.

Сегодня в бенчмарк Geekbench появились результаты тестирования двух версий ноутбуков на процессорах Intel и AMD.