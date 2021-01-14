Xiaomi готовит ноутбуки RedmiBook Pro 15S на процессорах AMD Ryzen 5000

Вчера стало известно, что компания Xiaomi планирует выпустить ноутбуки RedmiBook Pro на новых процессорах Intel Tiger Lake-H.
Сегодня в бенчмарк Geekbench появились результаты тестирования двух версий ноутбуков на процессорах Intel и AMD.
Исходя из результатов тестирования, которые появились в базе данных Geekbench, компания готовит к выпуску целых два ноутбука — RedmiBook Pro 15 и RedmiBook Pro 15S. При этом у каждого из них будет ещё по две конфигурации.
Младшая модель RedmiBook Pro 15S будет оборудована процессором AMD Ryzen 5 5600H и 8 Гбайт оперативной памяти. Старшая будет работать на процессоре AMD Ryzen 7 5800H и иметь 16 Гбайт оперативной памяти. Что довольно интересно — в одноядерном тестировании младшая модель AMD Ryzen 5 5600H набирает больше баллов (1322 против 1197), в то время как в многоядерном тесте лидером является AMD Ryzen 7 5800H (6865 против 5793).
Кроме того, в бенчмарке появились также результаты тестирования RedmiBook Pro 15 на процессорах Intel Core i5-11300H и Intel Core i7 11370H. В синтетическом тесте они оказались слабее версий на чипах AMD.
Вполне вероятно, что ноутбуки будут представлены в ходе MWC 2021 в Шанхае, которая пройдёт с 23 по 25 февраля
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