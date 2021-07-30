Xiaomi оснастит грядущий RedmiBook 15 процессорами Intel Core 11-го поколения

30 июля 2021, 10:45

На 3 августа китайская компания Xiaomi запланировала презентацию нового портативного компьютера RedmiBook 15. Ресурс 91mobiles обнародовал технические характеристики этого устройства.

Сообщается, что в основу ноутбука ляжет аппаратная платформа Intel с процессором Core одиннадцатого поколения. Покупатели смогут выбирать между версиями с чипом Core i3 и Core i5.



Говорится о наличии 15,6-дюймового дисплея формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей. На рамке над экраном расположится веб-камера с возможностью передачи HD-видео.



В оснащение войдут 8 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 256 или 512 Гбайт, стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый. Упомянуты порты USB 3.1 Type-C, USB Type-A и USB 2.0, интерфейс HDMI и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Портативный компьютер получит адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц, а также контроллер Bluetooth 5.0. Питание обеспечит аккумуляторная батарея с 65-ваттной подзарядкой. Ноутбук будет поставляться с операционной системой Windows 10.

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