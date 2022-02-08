Xiaomi поделилась результатами независимого аудита

8 февраля 2022, 10:15

Xiaomi создавшая ведущую мировую платформу AIoT (AI+IoT), обнародовала сегодня результаты независимой проверки соблюдения требований по защите данных.

Xiaomi поручила TRUSTe LLC, дочерней компании TrustArc, провести независимый аудит своей системы защиты данных и управления безопасностью. Во время проверки всесторонне оценивалось, обеспечивает ли компания Xiaomi обработку персональной информации в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR) Европейского Союза (ЕС). В итоговом обзоре TRUSTe отмечено: «Меры, изложенные в Оценке соответствия GDPR, были должным образом разработаны для обеспечения разумной уверенности», что все 40 требований по проверке GDPR будут выполнены.

Xiaomi, являющаяся первой китайской компанией, получившей сертификацию от TRUSTe, будет и далее способствовать осуществлению стороннего контроля, когда речь идет о защите данных и конфиденциальности пользователей, придерживаясь Общего регламента по защите данных ЕС с 2018 года.

Требования к валидации сосредоточены на мероприятиях программного уровня в восьми областях: интегрированном управлении, управлении рисками, распределении ресурсов, политиках и стандартах, процессах, осведомленности и обучении, мониторинге и гарантии, а также отчетности и сертификации. Член команды Global Privacy Solutions от TRUSTe подтвердил, что Xiaomi отвечает применимым требованиям проверки.

Цуй Баоцю (Cui Baoqiu), вице-президент Xiaomi и глава комитета Xiaomi по безопасности и конфиденциальности, отметил, что проверка соответствия требованиям GDPR является важным шагом в постоянном улучшении работы компании в сферах безопасности и защиты данных. Он также добавил, что Xiaomi стремится соблюдать самые высокие стандарты политик и практик конфиденциальности пользователей, особенно для пользователей в ЕС.

Цуй Баоцю заявил: «Мы на постоянной основе сотрудничаем с TRUSTe, а также другими авторитетными организациями по всему миру, чтобы гарантировать, что защита конфиденциальности пользователей Xiaomi, в частности, соответствие требованиям GDPR, продолжает совершенствоваться, а компания продолжит улучшать свои практики, чтобы предлагать своим пользователям надежные продукты и услуги. Я очень рад, что Xiaomi завершила ежегодный аудит TRUSTe по соответствию Регламенту по защите персональных данных GDPR, что демонстрирует нашу приверженность вопросу защиты конфиденциальности».

TrustArc, базирующаяся в США, является ведущей глобальной компанией по вопросам соблюдения требований конфиденциальности и управления рисками благодаря многолетнему глубокому опыту и лидерству в создании и развитии комплексных программ конфиденциальности, а также обеспечении непрерывного соответствия, управления информацией и безопасностью данных.

Безопасность и конфиденциальность пользователей являются главным приоритетом Xiaomi. В 2014 году Xiaomi создала комитет по безопасности и конфиденциальности. В 2016 году Xiaomi стала первой китайской компанией, получившей сертификацию от TrustArc. Xiaomi, придерживаясь оценок соответствия GDPR ЕС с 2018 года, будет и далее способствовать осуществлению стороннего контроля, когда речь идет о защите данных и конфиденциальности пользователей. В 2019 году методы безопасности и конфиденциальности Xiaomi были сертифицированы по стандартам ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27018. Компания также опубликовала первую версию отчета по безопасности и конфиденциальности MIUI.