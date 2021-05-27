Xiaomi достигла рекордных результатов по выручке и прибыли в I квартале 2021

27 мая 2021, 13:45

Корпорация Xiaomi, интернет-компания, в основе бизнеса которой – смартфоны и потребительская электроника, подключенные к единой платформе интернета вещей (IoT), представила свои консолидированные и подтвержденные аудитом результаты за I квартал, закончившийся 31 марта 2021 года.



В I квартале 2021 общая выручка и скорректированная чистая прибыль Xiaomi значительно превысили ожидания рынка. Общая выручка за этот период выросла на 54,7% по сравнению с прошлым годом и составила 76,9 млрд юаней, тогда как скорректированная чистая прибыль за этот период составила 6,1 млрд юаней, что на 163,8% больше, чем в прошлом году.



Основные финансовые показатели I квартала 2021 года

• Общая выручка выросла на 54,7% по сравнению с прошлым годом и составила 76,9 млрд юаней.

• Валовой доход – примерно 14,2 млрд юаней, что на 87,4% больше по сравнению с прошлым годом.

• Чистая прибыль, не скорректированная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составила 6,1 млрд юаней и выросла на 163,8% в годовом исчислении.