Xiaomi продала более 46 млн смартфонов в третьем квартале

25 ноября 2020, 10:15

Сегодня Xiaomi Group опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2020 года. Сообщается, что за этот период общая выручка группы составила $10,95 миллиардов, что на 34,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила $620 миллионов, что на 18,9 % больше чем в прошлом году.

Выручка Xiaomi от продажи смартфонов в третьем квартале составила $7,22 миллиарда. Этот показатель на 47,5 % превышает прошлогоднюю цифру. Выручка компании за пределами Китая и вовсе достигла рекордного уровня, достигнув $6,04 миллиарда. В сегменте Интернета вещей Xiaomi достигла показателя в $2,75 миллиарда, повысив прошлогодний показатель на 16,1 %.



Смартфонный бизнес компании испытал заметный рост в этом году. Только в третьем квартале компания продала 46,6 миллиона телефонов. Это на 45,3 % больше, чем в прошлом году. Согласно данным исследовательской компании Canalys, в третьем квартале этого года Xiaomi заняла третье место на рынке смартфонов с рыночной долей 13,5 %.



Средняя цена продажи смартфонов Xiaomi в третьем квартале составила $155,07. В прошлом году этот показатель был равен $152,67. Глава компании заявляет, что рост средней стоимости проданных смартфонов обусловлен не повышением цен на продукцию, а повышением продаж устройств среднего и высокого класса.