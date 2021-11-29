Xiaomi отчитывается о росте доходов и прибыли в третьем квартале 2021 года

29 ноября 2021, 9:45

Корпорация Xiaomi (далее – Xiaomi или Группа; код: 1810), компания-производитель потребительской и смарт-электроники, в основе бизнеса которой – смартфоны и смарт-устройства, подключенные к единой платформе интернета вещей (IoT), представила свои консолидированные и подтвержденные аудитом результаты за ІІІ квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года.

В ІII квартале 2021 года общая выручка Xiaomi выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом и составила около 78,1 млрд юаней, тогда как скорректированная чистая прибыль за этот период составила 5,2 млрд юаней, что на 25,4% больше по сравнению с прошлым годом.В то же время, по состоянию на 22 ноября 2021 года ежемесячное количество активных пользователей MIUI превысило 500 миллионов, что стало еще одной вехой для стратегии Xiaomi «Смартфон × AIoT».Доход от интернет-услуг в ІІІ квартале достиг 7,3 миллиарда юаней (новый квартальный максимум), что на 27,1% больше по сравнению с прошлым годом. Доход компании на зарубежных рынках в третьем квартале 2021 года достиг 40,9 миллиарда юаней, что составляет 52,4% от общего дохода.В третьем квартале 2021 года, несмотря на глобальный дефицит ключевых компонентов, глобальные поставки смартфонов компании Xiaomi достигли 43,9 миллиона штук. На зарубежных рынках в течение третьего квартала общий объем поставок смартфонов стоимостью более 300 евро (или в эквиваленте) вырос более чем на 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о продвижении компании в сегменте премиум-класса. В третьем квартале 2021 года доход сегмента IoT- и лайфстайл-продуктов составил 20,9 млрд юаней, что на 15,5% больше по сравнению с прошлым годом. Кумулятивные расходы компании на исследования и разработки достигли 9,3 млрд юаней – рост на 51,4%. R&D-команда Xiaomi насчитывает более 14000 человек, что составляет более 44% сотрудников компании.

Основные финансовые показатели ІІІ квартала 2021 года

● Общая выручка выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом и составила 78,06 млрд юаней.

● Валовая прибыль – примерно 14,29 млрд юаней, что на 40,6% больше по сравнению с прошлым годом.

● Скорректированная чистая (non-IFRS) прибыль составила 5,18 млрд юаней и выросла на 25,4% в годовом исчислении.



Xiaomi Corporation: «На протяжении ІІІ квартала 2021 года мы продолжали укреплять нашу основную стратегию «Смартфон × AIoT» и фокусировались на рынке смартфонов премиум-класса. Мы заняли первое место по объему поставок смартфонов в 11 странах и регионах. Мы продолжали исследовать и внедрять инновации в продуктах и технологиях, чтобы еще больше повысить нашу конкурентоспособность на рынке продуктов премиум-класса. Наши доходы от интернет-услуг достигли нового квартального максимума, так что мы будем и в дальнейшем инвестировать в исследования и разработки, являющиеся основой конкурентоспособности наших продуктов».