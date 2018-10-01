Xiaomi Qin AI Phone – кнопочный телефон с системой искусственного интеллекта

1 октября 2018, 13:15

Китайская Xiaomi объявила об анонсе своего нового кнопочного телефона - Qin AI Phone.

Эта новинка интересна тем, что обладает поддержкой искусственного интеллекта Xiao. Такое, скажем так, «решение» предоставляет возможность задавать голосовые команды, а, кроме того, может выступать в формате синхронного переводчика с китайского языка на 17 других и обратно.Среди прочих особенностей новинки отмечается 2,8-дюймовый экран с матрицей IPS, а также стекло Gorilla Glass, ИК-порт, 4G и Wi-Fi.В продаже новинка доступна уже. Стоимость - $54.