Xiaomi Qin1 – 30-долларовый кнопочный телефон с Wi-Fi

3 августа 2018, 10:45

Китайские СМИ пишут о том, что компания Xiaomi готовится начать продажи мобильного телефона Qin.



Новинка окажется довольно доступным предложением на рынке с ценником в районе $30, и будет обладать модулем Wi-Fi.

В продаже терминал появится в двух версиях – с поддержкой сетей 2G и 3G/4G. Отмечается также поддержка dual-SIM. Версия с 2G будет называться Qin1, а 3G/4G - Qin1s.Диагональ дисплея – 2,8 дюйма, а его расширение – 320х240 точек. Экран будет прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass. Нижний торец корпуса окажется с портом USB Type-C.Отдельно интересной особенностью терминала называется поддержка синхронного перевода. Еще отмечается ИК-порт.Емкость аккумулятора – 1480 мАч.В продаже новинка появится в двух цветовых решениях корпуса – темно-сером и белом.Стоимость терминала – от $30.