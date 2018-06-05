5 июня 2018, 14:15

DIGMA выпустила кнопочный телефон с большим экраном

DIGMA обновила линейку кнопочных телефонов, выпустив серию LINX A242 2G.

Особенности новинки – стильный дизайн, качественный экран 2.4 дюйма, разнообразие цветов исполнения и бюджетная цена. Телефоны уже в продаже.

DIGMA LINX A242 2G является универсальным вариантом кнопочного мобильного телефона. Новинка обладает качественным экраном 2.4 дюйма и разрешением 320*240 точек. Телефон оснащен двумя слотами для SIM - карт. При необходимости можно подключить карту памяти до 16 ГБ.

У телефона быстрое и понятное меню с удобной навигацией, хороший прием сигнала в любой местности и отличное качество звука разговорного динамика.

Корпус отличается удобным расположением кнопок и выполнен из матового, качественного пластика. Дополнительные функции: FM-радио, фонарик, Bluetooth.

В целом, DIGMA LINX A242 2G – удобный и надежный двухсимочный мобильный телефон с большим экраном. В комплект поставки входят: LINX A242 2G, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики

    Дисплей 2.44" 320x240
    Диагональ основного дисплея 2.44 "
    Разрешение экрана 320x240
    Технология GSM 900/1800 ДА
    Поддержка 2 sim-карт ДА
    Тип корпуса моноблок
    Поддержка Bluetooth ДА
    Аккумулятор 600мaч
    Емкость стандартного аккумулятора 600 мAч
    Цвет черный
    Дополнительный цвет пурпурный, красный, черный
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