DIGMA выпустила кнопочный телефон с большим экраном

DIGMA обновила линейку кнопочных телефонов, выпустив серию LINX A242 2G.
Особенности новинки – стильный дизайн, качественный экран 2.4 дюйма, разнообразие цветов исполнения и бюджетная цена. Телефоны уже в продаже.
DIGMA LINX A242 2G является универсальным вариантом кнопочного мобильного телефона. Новинка обладает качественным экраном 2.4 дюйма и разрешением 320*240 точек. Телефон оснащен двумя слотами для SIM - карт. При необходимости можно подключить карту памяти до 16 ГБ.
У телефона быстрое и понятное меню с удобной навигацией, хороший прием сигнала в любой местности и отличное качество звука разговорного динамика.
Корпус отличается удобным расположением кнопок и выполнен из матового, качественного пластика. Дополнительные функции: FM-радио, фонарик, Bluetooth.
В целом, DIGMA LINX A242 2G – удобный и надежный двухсимочный мобильный телефон с большим экраном. В комплект поставки входят: LINX A242 2G, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики
Дисплей 2.44" 320x240
Диагональ основного дисплея 2.44 "
Разрешение экрана 320x240
Технология GSM 900/1800 ДА
Поддержка 2 sim-карт ДА
Тип корпуса моноблок
Поддержка Bluetooth ДА
Аккумулятор 600мaч
Емкость стандартного аккумулятора 600 мAч
Цвет черный
Дополнительный цвет пурпурный, красный, черный