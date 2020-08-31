Xiaomi готовится взорвать ТВ-рынок своей первой панелью формата 8К

31 августа 2020, 11:45

Телевизоры Xiaomi пользуются весьма высокой популярностью. К примеру, китайская компания смогла установить рекорд продаж гигантской панели Redmi Smart TV Max 98, оснащённой 98-дюймовым дисплеем формата 4К. Теперь, как сообщают интернет-источники, Xiaomi намерена покорить сегмент телевизоров формата 8К.