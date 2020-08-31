Xiaomi готовится взорвать ТВ-рынок своей первой панелью формата 8К

Телевизоры Xiaomi пользуются весьма высокой популярностью. К примеру, китайская компания смогла установить рекорд продаж гигантской панели Redmi Smart TV Max 98, оснащённой 98-дюймовым дисплеем формата 4К. Теперь, как сообщают интернет-источники, Xiaomi намерена покорить сегмент телевизоров формата 8К.
Отмечается, что Xiaomi готовит к выпуску панели с кодовыми обозначениями L82M6-8K и L82M6-4K. Первая получит экран с разрешением 8К (7680 × 4320 пикселей), вторая — 4К (3840 × 2160 точек). При этом размер обеих новинок составит 82 дюйма по диагонали.
Наблюдатели полагают, что Xiaomi готовится взорвать сегмент ТВ-панелей стандарта 8К за счёт выпуска относительно доступных моделей, для которых будет предлагаться разнообразный контент в формате ультравысокой чёткости.
Не исключено также, что новинка Xiaomi получит интегрированный модем для работы в мобильных сетях пятого поколения (5G). Это позволит пользователям загружать материалы в формате 8К «по воздуху».
Информации о том, когда Xiaomi собирается официально представить свой первый 8К-телевизор, пока, к сожалению, нет.
Добавим, что недавно Xiaomi анонсировала другую любопытную ТВ-новинку — прозрачную панель Mi TV Lux OLED Transparent Edition (на втором изображении), об особенностях которой можно узнать в нашем материале.
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