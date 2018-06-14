Состоялся официальный анонс смартфонов Xiaomi Redmi 6 и 6A

14 июня 2018, 9:45

Компания Xiaomi на территории Китая представила свои новые смартфоны - Redmi 6 и 6A.



Обе новинки выполнены в модном нынче безрамочном дизайне.

У Redmi 6 - 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Кроме того, отмечается сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и двойная основная камера – модули 12Мп+5Мп. Фронтальная камера – 5Мп. Отмечается поддержка функции разблокировки смартфона по лицу пользователя. В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P22 плюс 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD 256 ГБ. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.У Xiaomi Redmi 6A нет сканера отпечатков пальцев. Кроме того, здесь одинарная основная камера на 13Мп, 4-ядерный MediaTek Helio A22 и 2 ГБ оперативной памяти.В продаже новинки появятся уже завтра, и будут доступны в нескольких цветовых решениях корпуса: сером, голубом, розово-золотистом и др.Стоимость Redmi 6 в версии 3 ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ - $124, 4ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ - $156, а Xiaomi Redmi 6A - $93.