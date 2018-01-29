Состоялся анонс усовершенствованной версии смартфона Xiaomi Redmi 5

29 января 2018, 9:45

Китайская Xiaomi представила более мощную версию смартфона Redmi 5 с 4 ГБ оперативной памяти.

Напомним, что изначально Redmi 5 был доступен в версии с 2 ГБ ОЗУ и 3 ГБ ОЗУ.Стоимость «новинки» - $171.Прочие характеристики терминала не изменились. «Трубка» с дисплеем, который занимает практически всю переднюю панель. Диагональ– 5,7 дюйма, а разрешение – 720х1440 точек. Соотношение сторон – 18:9. Основная камера – 12Мп, фронтальная – 5Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 450.