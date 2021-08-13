Mi 360° Home Security Camera и Xiaomi Home получили сертификаты Kitemark

13 августа 2021, 15:45

Xiaomi объявила, что IP-камера Mi 360° Home Security Camera получила сертификат Kitemark для смарт-устройств хозяйственно-бытового назначения от Британского института стандартов (British Standard Institution – BSI).



Кроме того, приложение Xiaomi Home получило сертификат Kitemark для безопасных цифровых приложений.

Получение сертификатов Kitemark означает, что продукты Xiaomi соответствуют самым лучшим практикам безопасности, включая стандарт EN303645, разработанный Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI). Это еще один важный шаг Xiaomi по защите информационной безопасности и конфиденциальности своих потребителей.

Kitemark – это зарегистрированный знак сертификации качества продуктов и услуг, которым владеет и управляет Британский институт стандартов (BSI). BSI проводит техническое тестирование и аудит безопасности систем Интернета вещей (IoT) на основе стандарта ETSI/EN303645, что предоставляет потребителям быстрый и простой способ идентификации безопасных и достойных доверия устройств IoT.

Xiaomi создала ведущую мировую платформу AIoT (AI + IoT), к которой подключено более 351 миллиона смарт-устройств и 49 миллионов пользователей.

Безопасность и конфиденциальность пользовательских данных является главным приоритетом Xiaomi, поэтому компания создала комплексную инфраструктуру в области управления и технологий для обеспечения защиты безопасности данных. Платформа Mi AIoT компании Xiaomi получила сертификацию BSI по двум стандартам: ISO/IEC 2700 Information Security Management Standard и ISO/IEC 27701 Privacy Information Management System.

Компания Xiaomi также опубликовала отчеты Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Devices (Базовые вопросы кибербезопасности Xiaomi для устройств Интернета вещей) и Xiaomi IoT Privacy White Paper (Отчет Xiaomi о конфиденциальности IoT), в которых подробно изложены политики и практики компании по вопросам безопасности и конфиденциальности.

Цуй Баоцю (Cui Baoqiu), вице-президент Xiaomi и глава Комитета по вопросам безопасности и конфиденциальности Xiaomi, заявил: «Mi 360° Home Security Camera и приложение Xiaomi Home являются хорошими примерами того, как мы на практике обеспечиваем безопасность и конфиденциальность. Благодаря тестированию, проведенному лабораторией BSI, а также аудитам безопасности, Британский институт стандартов подтвердил, что протестированные продукты разработаны в соответствии с самыми строгими принципами безопасности и конфиденциальности. Мы еще раз подтверждаем, что защита данных и конфиденциальности пользователей всегда была и является нашим приоритетом, и это обязательство распространяется на все рынки, на которых мы работаем».