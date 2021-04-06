Xiaomi открыла за 2021 год 4000 магазинов в Китае. Всего их теперь 5000

6 апреля 2021, 12:45

Компания Xiaomi официально открыла в китайском городе Шэньян свой новый фирменный магазин Mi Home.

Открытие этого магазина знаменует собой важную веху для марки — это уже 5000-й магазин Mi Home в Китае. Ещё один интересный факт о новом магазине заключается в том, что он первым получил обновлённый логотип Xiaomi.

Магазин Mi Home сможет предложить целый ряд новейших продуктов компании, включая недавно представленные смартфоны Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Redmi K40. Компания также пообещала своим постоянным клиентам различные скидки в рамках мероприятий по случаю открытия магазина.



Сеть флагманских магазинов Mi Home сыграла решающую роль в успехе марки Xiaomi. Компания в последние годы приложила массу усилий, чтобы открывать всё новые и новые фирменные точки продаж Mi Home в самых разных городах Китая, чтобы её продукты стали ближе поклонникам.



Но всё же удивляет быстрое развитие сети. По состоянию на 2017 год у Xiaomi было всего 100 магазинов Mi Home в Китае, и компания планировала увеличить их количество до 200. К декабрю 2020 года Xiaomi объявила об открытии 1000-го магазина Mi Home в Китае. То, как марка быстро нарастила количество магазинов до 5000 за столь короткий период, поражает воображение. Это означает, что за последние три месяца было открыто ещё 4000 магазинов. Ранее сообщалось, что лишь в январе компания открыла тысячу Mi Home в Китае.

(С) 3dnews.