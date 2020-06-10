Lenovo расширяет портфолио бизнес-устройств на базе Linux

10 июня 2020, 11:45

Компания Lenovo объявила о расширении портфолио рабочих станций ThinkStation и устройств ThinkPad серии P на базе операционной системы Linux.

Вскоре весь ассортимент рабочих станций Lenovo будет сертифицирован для самых популярных систем Linux от Ubuntu и Red Hat – все модели и каждая конфигурация.

Производители IT-устройств ежегодно реализуют более 250 миллионов компьютеров, 2,87% (7,2 миллиона) из которых покупают для работы на базе операционной системы Linux. Сегодня количество разработчиков, инженеров приложений и ученых растет, что делает когда-то нишевую ОС Linux® востребованной.

Пользователям раньше приходилось самостоятельно настраивать работу Linux, устанавливая ее на устройстве без ОС или удаляя установленную систему. Однако такие изменения часто могли ухудшить стабильность работы компьютерной техники, снизить производительность, а также исключить дальнейшую IТ-поддержку. Теперь пользователям не придется вмешиваться в работу устройства, ведь можно приобрести готовые решения надлежащего качества.

Чтобы пользователи не тратили время на поиски программного обеспечения, рабочие станции Lenovo получили комплексную поддержку – от патчей безопасности и обновлений до лучшей защиты, проверки аппаратных драйверов, прошивки и оптимизации BIOS. Кроме того, Lenovo будет сотрудничать с разработчиками ядра Linux и передавать свои драйвера для включения их в основной состав ядра, чтобы обеспечить поддержание стабильности и совместимости продуктов.

От разработчиков и системных администраторов до IТ-инженеров и ученых – все смогут получить доступ к широкому выбору программного обеспечения и средств работы с искусственным интеллектом.

Сертификация устройств для работы с Red Hat Enterprise Linux и Ubuntu LTS также благоприятно повлияет на работу IТ-отделов корпоративных клиентов. Технические подразделения компаний часто не имеют возможности справиться со всеми проблемами в работе системы, и им сложнее управлять устройствами без специализированных знаний архитектуры Linux. Предустановленная ОС Linux® на устройствах Lenovo предоставляет IТ-менеджерам лучшую автономность сетевых устройств, а также обеспечивает сервисную поддержку от Lenovo, Red Hat и Ubuntu. Кроме того, упрощается процесс управления устройствами и контроля версии ОС, которую используют сотрудники.



Устанавливая на устройства ОС Ubuntu LTS, Lenovo предлагает стабильную и более безопасную версию популярного дистрибутива Ubuntu. Вместе с Ubuntu LTS пользователи получают расширенный пятилетний цикл поддержки. Компания Canonical, занимающаяся разработкой и поддержкой ОС Ubuntu, постоянно проверяет сертификации и проводит регрессивные тестирования систем, чтобы обеспечить максимальный комфорт работы для пользователей.

Весь портфель рабочих станций Lenovo также получит сертификацию Red Hat Enterprise Linux. Так эта надежная, удобная и мощная ОС появится на большем количестве устройств, чем когда-либо прежде. Red Hat Enterprise Linux предлагает надежность и стабильность, что позволит комфортно работать с графикой, анимацией и научными исследованиями. Также в экосистеме Red Hat компания сотрудничает с проектом Fedora для установки ОС Fedora на ноутбуках ThinkPad P53 и P1 второго поколения.

Сертифицируя весь ассортимент рабочих станций ThinkStation и ThinkPad серии P, Lenovo удовлетворяет специализированные потребности пользователей и обеспечивает приятный опыт работы с Linux. Новые рабочие станции будут доступны под заказ с возможностью настройки устройства в соответствии с потребностями пользователя. Полноценная веб-поддержка, специальные Linux форумы, инструкция по настройке – это и многое другое потребитель получает, выбирая новые устройства на Linux от Lenovo.