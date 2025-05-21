Кандидат в президенты Польши готов обещать не поддержать Украину в НАТО

21 мая 2025, 11:45

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий готов на антиукраинские обещания, которых требует от победителей консервативный политик Славомир Ментцен в обмен на его поддержку перед вторым туром.

Сам Ментцен занял третье место.



Навроцкий отреагировал обоих победителей первого тура на беседу, во время которой попросит их "подписать декларацию, которая будет соответствовать ожиданиям его избирателей".



"Я принимаю приглашение и готов к подписанию этих предложений. А остальное обсудим на вашем YouТube-канале. До встречи", — ответил Навроцкий.



Как сообщает RMF24, в декларации Ментцена несколько пунктов касаются Украины, а именно: запрет отправлять польских военных в Украину и запрет на вступление нашей страны в НАТО.



Кандидат от партии власти Рафал Тшасковский тоже отреагировал на предложение Ментцена, заявив, что согласен со многими пунктами Ментцена, но не ответил, придет ли он к нему.



1 июня состоится второй тур президентских выборов в Польше. Тшасковский, набравший 31,2% голосов, еще несколько месяцев назад высказывался за членство Украины в НАТО и ЕС, но недавно заявил, что Украина должна быть "буферной зоной". Сообщает РАР, что не видит Украину в ЕС и НАТО, пока не будут решены важные исторические вопросы между странами.