По его словам, Польша оплачивает спутниковый интернет Starlink для украинских военных из-за возможного нападения России в будущем.
Это стало реакцией на сообщение лидера политического альянса "Конфедерация" Славомира Менцена 25 августа, который накануне заявил, что "если Украина хочет иметь Starlink, пускай себе за него платит". В нем политик подчеркнул, что не видит причин, почему его страна должна была бы за это платить.
"Помогая Украине, мы держим армию Путина подальше от наших границ, что отвечает интересам, в частности финансовым, польского налогоплательщика. Внешняя политика сложнее, чем таблица умножения", — ответил ему Сикорский.
Сикорский рассказал, зачем Польша платит за Starlink для Украины
