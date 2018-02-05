10 фактов из жизни авиаконструктора Игоря Сикорского

5 февраля 2018, 9:45

1.В детстве Сикорский любил слушать рассказы мамы о бесконечности Вселенной, загадочных звездах, о тайнах морей и океанов, об удивительном и интересном мире, который далеко простирался за стенами киевской квартиры. Но больше всего поражали воображение мальчика рассказы о гении ХV века Леонардо да Винчи и его идее создать «железную птицу» — летающую машину, которая должна была подниматься в воздух под действием мощного винта без какого-либо разгона.2.В 1908 году студент Сикорский приступил к разработке и сооружению своего первого вертолета. Работы велись во дворе отцовской усадьбы и в авиагараже КПИ.Игорь остро ощущал нехватку двигателя необходимой мощности. В январе 1909 года он выезжает в Париж, чтобы ознакомиться там с опытом работы в этой области и приобрести двигатель. После трех месяцев пребывания во Франции Игорь Сикорский вернулся домой не только с новыми знаниями и литературой, но главное — с двадцатипятисильным двигателем «Анзани» для своих дальнейших испытаний.3.Игорь Сикорский последовательно разрабатывал собственную теорию построения летательных аппаратов. В ее основу был положен оригинальный способ предварительного обсчета летных качеств будущей машины. Это позволяло конструктору заранее определить в общем все основные качества и характеристики аэроплана — его горизонтальную и вертикальную скорости, время и дальность разбега и тому подобное. Аэропланы, созданные Сикорским в Киеве, подтвердили на практике правильность его подхода, расчетов и графических построений. Уже в 1912 году за самолет С-6А конструктор получил Большую золотую медаль. Российское техническое общество наградило Сикорского медалью «за полезный труд в воздухоплавании и за самостоятельную разработку аэроплана собственной системы, давшей замечательные результаты».4.Сикорский впервые в мире использовал сразу 4 двигателя. Новым творением инженера стал пассажирский самолет-гигант - «Илья Муромец», который в 1914 году пролетел из Питера в Киев и обратно. За создание легендарного самолета-гиганта «Илья Муромец» Игорь Сикорский в 25 лет получил одну из высших наград Российской империи — орден Святого Владимира IV степени. Важно отметить, что «Илья Муромец» стал прообразом всех современных пассажирских и транспортных самолетов, а также бомбардировщиков.5.После большевистского переворота в 1917 году Сикорский был на волосок от смерти. Прийдя к власти большевики внесли его в расстрельные списки как убежденного монархиста. Благодаря тому, что в ЧК работал почитатель его таланта, авиаконструктору удалось вовремя сбежать. Сначала в Мурманск, потом в Париж, а позже и в США.6.Переехав в США у Сикорского в первые годы эмиграции практически не было средств. И при этом, как-то украинец за последние деньги купил билет на концерт Рахманинова. История на этом не заканчивается. Игорь Сикорский за поход на концерт получил от маэстро 5 тысяч долларов. В конце вечера Сикорский пошел за кулисы поблагодарить маэстро за великолепную музыку. Тот, конечно, слышал о Сикорском, предложил ему вместе выпить чаю. Авиаконструктор рассказал о своих затруднениях. Рахманинов в ответ достал из кармана весь гонорар — пять тысяч долларов — и отдал их собеседнику, чтобы тот поднял свою фирму.7.Сикорский всегда сам испытывал свои машины. За штурвал садился в рубашке с галстуком и в шляпе, которую называл женским именем Федора. Когда он поднимал в небо свои первые вертолеты, порой случались аварии. Однако Сикорскому всегда везло.8.На территории КПИ стоит памятник Сикорскому, где он со шляпой в руках. В той самой в которой он проводил испытания. У студентов института сразу же появилась традиция перед экзаменами приходить к памятнику, чтобы прикоснуться к шляпе авиаконструктора.9.Когда в 1959 году Хрущев посетил США, президент Америки Эйзенхауэр подарил лидеру Советского Союза Никите Хрущеву несколько вертолетов. Это были те самые вертолеты Сикорского, которые американцы стали массово использовать с начала 50-х. Так, чуть позже в СССР появились МИ-4, скопированные с одновинтовых вертолетов Сикорского.10.Дом, в котором родился и вырос Игорь Сикорский, сохранился, но в нем сегодня никто не живет, окна выбиты и строение вот-вот развалится. Находится строение по адресу улица Ярославов Вал, 15б. Именно в этом дворике Сикорский организовывал свои первые «полеты».24 января 2018 депутаты комитета Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовали проект решения, предусматривающий переименование Международного аэропорта "Киев". Теперь столичный аэропорт будет носить имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского.