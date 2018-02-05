10 фактов из жизни авиаконструктора Игоря Сикорского

1.В детстве Сикорский любил слушать рассказы мамы о бесконечности Вселенной, загадочных звездах, о тайнах морей и океанов, об удивительном и интересном мире, который далеко простирался за стенами киевской квартиры. Но больше всего поражали воображение мальчика рассказы о гении ХV века Леонардо да Винчи и его идее создать «железную птицу» — летающую машину, которая должна была подниматься в воздух под действием мощного винта без какого-либо разгона.
2.В 1908 году студент Сикорский приступил к разработке и сооружению своего первого вертолета. Работы велись во дворе отцовской усадьбы и в авиагараже КПИ. Игорь остро ощущал нехватку двигателя необходимой мощности. В январе 1909 года он выезжает в Париж, чтобы ознакомиться там с опытом работы в этой области и приобрести двигатель. После трех месяцев пребывания во Франции Игорь Сикорский вернулся домой не только с новыми знаниями и литературой, но главное — с двадцатипятисильным двигателем «Анзани» для своих дальнейших испытаний.
3.Игорь Сикорский последовательно разрабатывал собственную теорию построения летательных аппаратов. В ее основу был положен оригинальный способ предварительного обсчета летных качеств будущей машины. Это позволяло конструктору заранее определить в общем все основные качества и характеристики аэроплана — его горизонтальную и вертикальную скорости, время и дальность разбега и тому подобное. Аэропланы, созданные Сикорским в Киеве, подтвердили на практике правильность его подхода, расчетов и графических построений. Уже в 1912 году за самолет С-6А конструктор получил Большую золотую медаль. Российское техническое общество наградило Сикорского медалью «за полезный труд в воздухоплавании и за самостоятельную разработку аэроплана собственной системы, давшей замечательные результаты».
4.Сикорский впервые в мире использовал сразу 4 двигателя. Новым творением инженера стал пассажирский самолет-гигант - «Илья Муромец», который в 1914 году пролетел из Питера в Киев и обратно. За создание легендарного самолета-гиганта «Илья Муромец» Игорь Сикорский в 25 лет получил одну из высших наград Российской империи — орден Святого Владимира IV степени. Важно отметить, что «Илья Муромец» стал прообразом всех современных пассажирских и транспортных самолетов, а также бомбардировщиков.
5.После большевистского переворота в 1917 году Сикорский был на волосок от смерти. Прийдя к власти большевики внесли его в расстрельные списки как убежденного монархиста. Благодаря тому, что в ЧК работал почитатель его таланта, авиаконструктору удалось вовремя сбежать. Сначала в Мурманск, потом в Париж, а позже и в США.
6.Переехав в США у Сикорского в первые годы эмиграции практически не было средств. И при этом, как-то украинец за последние деньги купил билет на концерт Рахманинова. История на этом не заканчивается. Игорь Сикорский за поход на концерт получил от маэстро 5 тысяч долларов. В конце вечера Сикорский пошел за кулисы поблагодарить маэстро за великолепную музыку. Тот, конечно, слышал о Сикорском, предложил ему вместе выпить чаю. Авиаконструктор рассказал о своих затруднениях. Рахманинов в ответ достал из кармана весь гонорар — пять тысяч долларов — и отдал их собеседнику, чтобы тот поднял свою фирму.
7.Сикорский всегда сам испытывал свои машины. За штурвал садился в рубашке с галстуком и в шляпе, которую называл женским именем Федора. Когда он поднимал в небо свои первые вертолеты, порой случались аварии. Однако Сикорскому всегда везло.
8.На территории КПИ стоит памятник Сикорскому, где он со шляпой в руках. В той самой в которой он проводил испытания. У студентов института сразу же появилась традиция перед экзаменами приходить к памятнику, чтобы прикоснуться к шляпе авиаконструктора.
9.Когда в 1959 году Хрущев посетил США, президент Америки Эйзенхауэр подарил лидеру Советского Союза Никите Хрущеву несколько вертолетов. Это были те самые вертолеты Сикорского, которые американцы стали массово использовать с начала 50-х. Так, чуть позже в СССР появились МИ-4, скопированные с одновинтовых вертолетов Сикорского.
10.Дом, в котором родился и вырос Игорь Сикорский, сохранился, но в нем сегодня никто не живет, окна выбиты и строение вот-вот развалится. Находится строение по адресу улица Ярославов Вал, 15б. Именно в этом дворике Сикорский организовывал свои первые «полеты».
24 января 2018 депутаты комитета Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовали проект решения, предусматривающий переименование Международного аэропорта "Киев". Теперь столичный аэропорт будет носить имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского.
Последние новости
- Софт | Сегодня, 11:45
Honor 9 и 8 Pro начали получать релиз Android 8.0 Oreo
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Energizer ENERGY E20 – розкладушка за $45
- Железо | Сегодня, 10:45
ViewSonic VG2448 - профессиональный монитор корпоративного класса
- Технологии | Сегодня, 10:15
Panasonic представила бесконтактную систему распознавания эмоций
- Технологии | Сегодня, 9:45
10 фактов из жизни авиаконструктора Игоря Сикорского
- Софт | Сегодня, 9:15
Motorola Moto Z2 Force получил Android 8.0 Oreo на старте продаж в Украине
- Гаджеты | 2 февраля, 15:15
Doogee S50: "внедорожник" с четырьмя камерами и аккумулятором на 5180 мАч
- Гаджеты | 2 февраля, 14:45
MSI представила гарнитуру Immerse GH60
- Софт | 2 февраля, 14:15
Essential Phone не получит обновление Android 8.0
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 11:30
Nokia 3: "бюджетный стиляга"!
- Аналитика | Сегодня, 10:03
Дайджест №217: анонс Nokia 3310 4G и рендеры Nokia 9
- Интервью | 29 января, 12:29
Ванда Орлова, Promo Retail: "Мерчандайзинг может поднять продажи на 15-300%"
- Обзоры | 29 января, 8:39
ColorWay CW-CHE44W: мощный сетевой фильтр с четырьмя USB-портами
- Аналитика | 27 января, 22:17
Мобильные новости №56: позиция lifecell касательно ситуации на востоке Украины
- Аналитика | 27 января, 21:28
Дайджест №216: первый в мире смартфон с дисплейным сканером отпечатков пальцев
- Фотогалереи | 26 января, 16:09
Huawei выводит на рынок Украины новый смартфон P-серии — P Smart
- Фотогалереи | 22 января, 22:13
Фотообзор игрового коврика A4 Tech B-087S Bloody
- Фотогалереи | 22 января, 21:48
Фотообзор муляжа охранной камеры Gembird OEM CAM-DS-03
Популярные новости
- Софт | 31 января, 12:15
HMD Global начала распространение Android 8.0 для Nokia 5 5.00
- Бизнес | 2 февраля, 11:15
Эксперты определили лучшие игровые приставки 5.00
- Гаджеты | 31 января, 12:45
Toshiba представила новые ноутбуки Portege - X20W и X30 5.00
- Гаджеты | 31 января, 11:45
Состоялся официальный анонс смартфона Archos Diamond Omega с четырьмя камерами 5.00
- Гаджеты | 2 февраля, 11:45
Состоялся официальный анонс смартфона Oppo A71 (2018) 4.50
- Софт | 2 февраля, 14:15
Essential Phone не получит обновление Android 8.0 4.00
- Гаджеты | 2 февраля, 15:15
Doogee S50: "внедорожник" с четырьмя камерами и аккумулятором на 5180 мАч 3.67
- Гаджеты | 2 февраля, 14:45
MSI представила гарнитуру Immerse GH60 5.00
- Гаджеты | 2 февраля, 12:45
Стартовали продажи первого смартфона с экранным сканером отпечатков пальцев 5.00