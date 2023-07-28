5 украинских изобретений, которые изменили мир

28 июля 2023, 11:45

Украине есть чем гордиться относительно вклада наших соотечественников в развитие технологий и инноваций.

Вертолет Сикорского

Украинский авиаконструктор Игорь Сикорский в 1919 году эмигрировал в США, где основал Sikorsky Aircraft Corporation. В 1944 году вертолет Sikorsky R-4 запустили в серийное производство. Его взяли на вооружение армия США и Королевские ВВС Великобритании.



Дуговая сварка металлов

В 1881 году украинский изобретатель Николай Бенардос впервые представил способ электродуговой сварки металлов угольным электродом. Этот метод до сих пор остается одним из наиболее распространенных.



Протезы клапанов сердца

В 1963 году хирург Николай Амосов разработал протез митрального клапана сердца и провел операцию по протезированию. Использовалась антитромботическая нить из фторлона – изобретение не имело аналогов в мире.



Жесткий диск

Его создали благодаря двум исследователям IBM – Дэвиду Томпсону и украинцу Любомиру Романкову. В 1979 году они изобрели магнитные устройства памяти, кардинально увеличив плотность хранения и уменьшив размер диска. Позже IBM продала жесткие диски, созданные на основе разработки Романкова, Стиву Возняку, открывшему Apple путь к производству первого ПК.



Крупнейший в мире самолет

АН-225 «Мрия» создан в Киеве Авиаконструкторским бюро Антонова. Самолет был уничтожен в битве за аэропорт под Гостомелем во время российского вторжения в феврале 2022 года. Новый «Мрия» будет сконструирован в сотрудничестве с компаниями из других стран – миллиардер Ричард Брэнсон пообещал помочь в строительстве нового самолета.